Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Ibrahimovic formasıyla

Ibrahimovic <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> formasıyla

Ava katılmak için Antalya’ya gelen Zlatan İbrahimoviç, formasını imzaladı.

Dünyaca ünlü yıldızla fotoğraf çektiren Yunus adlı genç taraftar fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
  1. 28.11.2018
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