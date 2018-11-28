Ekuban annesini kaybetti!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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annesini kaybetti!

Ekuban annesini kaybetti!

Forvet ’ın annesi hayatını kaybetti.

Kulüpten "'ın annesi 'ın hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İtalya'ya hareket eden Ekuban'ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

  1. 28.11.2018
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