Ekuban annesini kaybetti!

Kulüpten "Ekuban'ın annesi Sabina Amissah'ın hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İtalya'ya hareket eden Ekuban'ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.