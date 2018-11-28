Ekuban annesini kaybetti!
Forvet Ekuban’ın annesi Sabina Amissah hayatını kaybetti.
Kulüpten "Ekuban'ın annesi Sabina Amissah'ın hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İtalya'ya hareket eden Ekuban'ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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