Zeyyat Kafkas: “Fenerbahçe maçı huzur içerisinde oynandı”
Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Fenerbahçe karşılaşmasının sağduyulu bir ortamda ve hiçbir gerginliğe mahal vermeyecek şekilde oynandığını söyledi.
Müsabakanın huzur içinde tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kafkas, ''Başta Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu olmak üzere, Emniyet Müdürümüz Orhan Çevik'e, taraftarlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu'na ve Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederiz. Burada taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Stadyumu doldurdular, takımlarını sonuna kadar desteklediler, maç sonrası da sevinçlerini yaşadılar. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun adına bütün taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz'' dedi.
- 27.11.2018 14:56
- Güncelleme: 27.11.2018 15:34
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
Zeyyat Kafkas: “Fenerbahçe maçı huzur içerisinde oynandı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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