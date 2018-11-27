Zeyyat Kafkas: “Fenerbahçe maçı huzur içerisinde oynandı”
27 Kasım 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: “ maçı huzur içerisinde oynandı”

Zeyyat Kafkas: “Fenerbahçe maçı huzur içerisinde oynandı”

Trabzonspor Basın Sözcüsü , karşılaşmasının sağduyulu bir ortamda ve hiçbir gerginliğe mahal vermeyecek şekilde oynandığını söyledi.

Müsabakanın huzur içinde tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kafkas, ''Başta Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu olmak üzere, Emniyet Müdürümüz Orhan Çevik'e, taraftarlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu'na ve Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederiz. Burada taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Stadyumu doldurdular, takımlarını sonuna kadar desteklediler, maç sonrası da sevinçlerini yaşadılar. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun adına bütün taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyoruz'' dedi.

  1. 27.11.2018 14:56
  2. Güncelleme: 27.11.2018 15:34
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeyyat Kafkas: “Fenerbahçe maçı huzur içerisinde oynandı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN