Ünal Karaman uyardı: "Abartmayın!"
“Ayaklarımız yere sağlam basacak, basmak zorunda. Şu an tek düşüncemiz bir sonraki maç. Derbi galibiyetini asla abatmayın”
Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe zaferi sonrası "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim" dedi.
Bu sonucun sadece bir galibiyet olarak değerlendirilemeyeceğini anlatan 52 yaşındaki hoca, "5-0 yenildiğimiz Malatya maçında da iyi oynamıştık. Fenerbahçe karşısında da top direkten dönmese, o maç berabere bitecek. Sonra çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün" ifadesini kullandı.
AKLIMDAN BİLE GEÇMEDİ
Skor 2-1 olduğunda neler hissettiğinin sorulması üzerine bordo-mavili teknik adam, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim. Çünkü adaletsizlik de bu kadar olmaz. Biz daha önce o limitimizi doldurduk diye düşünüyorum. Artık bu tarz şeyler, şoklar yaşamak istemiyorum. Bu galibiyeti sakın abartmayın. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Artık hedefimiz Kayserispor maçını kazanmak" dedi.
- 27.11.2018
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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