Ünal Karaman uyardı: "Abartmayın!"
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    27 Kasım 2018, Salı
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    uyardı: "Abartmayın!"

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a> uyardı: "Abartmayın!"

    yere sağlam basacak, basmak zorunda. Şu an tek düşüncemiz bir sonraki maç. Derbi galibiyetini asla abatmayın”

    Teknik direktör , zaferi sonrası "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim" dedi.

    Bu sonucun sadece bir galibiyet olarak değerlendirilemeyeceğini anlatan 52 yaşındaki hoca, "5-0 yenildiğimiz maçında da iyi oynamıştık. karşısında da top direkten dönmese, o maç berabere bitecek. Sonra çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün" ifadesini kullandı.

    AKLIMDAN BİLE GEÇMEDİ
    Skor 2-1 olduğunda neler hissettiğinin sorulması üzerine bordo-mavili teknik adam, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim. Çünkü adaletsizlik de bu kadar olmaz. Biz daha önce o limitimizi doldurduk diye düşünüyorum. Artık bu tarz şeyler, şoklar yaşamak istemiyorum. Bu galibiyeti sakın abartmayın. yere sağlam basacak. Artık hedefimiz maçını kazanmak" dedi.

    1. 27.11.2018
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