Ünal Karaman uyardı: "Abartmayın!"

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe zaferi sonrası "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim" dedi.

Bu sonucun sadece bir galibiyet olarak değerlendirilemeyeceğini anlatan 52 yaşındaki hoca, "5-0 yenildiğimiz Malatya maçında da iyi oynamıştık. Fenerbahçe karşısında da top direkten dönmese, o maç berabere bitecek. Sonra çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün" ifadesini kullandı.

AKLIMDAN BİLE GEÇMEDİ

Skor 2-1 olduğunda neler hissettiğinin sorulması üzerine bordo-mavili teknik adam, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim. Çünkü adaletsizlik de bu kadar olmaz. Biz daha önce o limitimizi doldurduk diye düşünüyorum. Artık bu tarz şeyler, şoklar yaşamak istemiyorum. Bu galibiyeti sakın abartmayın. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Artık hedefimiz Kayserispor maçını kazanmak" dedi.