Trabzonspor’da altyapı zenginliği
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    27 Kasım 2018, Salı
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    ’da altyapı zenginliği

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da altyapı zenginliği

    ’in 13’üncü haftasında ile karşılaşan ’da maçın 21 kişilik kadrosunda oyuncu yer aldı, bunların 9’u bordo-mavili takımın altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu.

    Son dönemde altyapıya önem veren ve A takıma alınan genç oyuncularla bunun meyvelerini toplayan 'da, ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda oyuncu yer aldı, bunların 9'u bordo-mavili takımın altyapısından yetişmiş isimlerden oluştu. Söz konusu karşılaşmaya ilk 11'de 4 Türk ve 7 yabancı oyuncu ile başlayan 'da kalede görev yapan , stoperde , hücum hattında ise ile Abdülkadir Ömür altyapısından yetişen oyuncular oldu.

    OLCAY HARİÇ KULÜBEDEKİ YERLİLER DE ALTYAPIDAN
    Ayrıca maçında kulübede oturan Türk oyunculardan hariç , Artarslan, , ve da bordo-mavili takımın altyapısından yetişirken, bu oyuncular arasında Batuhan da 84'üncü dakikada oyuna girerek forma şansı buldu. Trabzonspor'un kayıtlı 27 kişilik oyuncu kadrosunda 13 yabancı ve 14 yerli isim yer alırken, Onur, Burak, Olcay ve Kamil Ahmet takıma dışarıdan takviye edilen isimler oldu.

    ALTYAPIDAN GELEN TÜM OYUNCULAR SÜRE ALDI
    Bu arada Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve A takım kadrosunda yer alan 10 oyuncunun tamamı bu sezon kupa ve lig maçlarında görev yaptı. Bu oyuncular arasında Abdülkadir Ömür 949 dakika ile en çok süre alan isim olurken, onu 652 dakika ile , 360 dakika ile , 217 dakika ile , 180 dakika ile , 113'er dakikada ile Artaslan ve , 110 dakika ile , 90 dakika ile ve 79 dakika ile Semih takip etti.

    1. 27.11.2018 09:48
    2. Güncelleme: 27.11.2018 09:58
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