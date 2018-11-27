Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi son yılların en heyecanlı maçı oldu
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi son yılların en heyecanlı maçı oldu. Bordomavililer, ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu. Bu durum istatistiklere de yansıdı.
Trabzonspor 14, Fenerbahçe ise 3 net pozisyon elde etti. Yusuf, Abdülkadir ve Frey'in şutu direkten döndü. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun 6 net kurtarış yaptı. Uğurcan da özellikle 87. dakikada Frey'in sert şutunda geçit vermedi. Uğurcan da özellikle 87. dakikada Frey'in sert şutunda geçit vermedi. 440 isabetli pas yapan Fırtına, yüzde 55 oranında topa sahip oldu.Fenerbahçe ise yaptığı 362 pasla topa maç boyunca yüzde 45 sahip oldu.
UĞURCAN GÜVEN VERDİ
Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyan Uğurcan, Onur'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu sezon ilk kez 11'de görev yaptı. Geçen sezon 6 lig maçında 494 dakika sahada kalan genç kaleci, bu sezon ligde ilk kez derbide oynadı.
HÜSEYİN'DEN SİFTAH
Hüseyin, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıktı. Ligin 12. haftasında Malatyaspor maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna giren genç isim, İranlı futbolcunun sakatlığının devam etmesiyle de 11'de şans buldu.
EN VERİMLİSİ YUSUF
Altyapıdan A takıma alınan ve Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, gençler arasında en çok süre alan isim oldu. A Milli Takım'a kadar yükselen yıldız, 3 sezonda toplam 63 maçta forma giyerken, rakip fileleri de 16 kez havalandırdı
TÜRK MESSİ ŞOV
UEFA tarafından "Türk Messi", "Yeni Hagi" şeklinde tanıtılan Abdülkadir, gol yollarında takımına önemli katkıda bulundu. Yıldız futbolcu, ligde 43 maçta forma giyerken, 3 gol kaydetti
- 27.11.2018
- Erman Toroğlu: "Romanya'da kal Lucescu"
- Golden sonra Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki o diyalog
- Şampiyon jokey Halis Karataş attan düştü! Halis Karataş'ın attan düşüş anını İZLEYİN (VİDEO)
- Selahattin Kınalı: Yusuf Yazıcı, Barcelona futbolcusu
- Selahattin Kınalı: Onur Kıvrak yöneticilerin bindiği otomobili tekmeledi
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi son yılların en heyecanlı maçı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.