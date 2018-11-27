Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi son yılların en heyecanlı maçı oldu
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    27 Kasım 2018, Salı
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    - derbisi son yılların en heyecanlı maçı oldu

    Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi son yılların en heyecanlı maçı oldu

    - derbisi son yılların en heyecanlı maçı oldu. Bordomavililer, ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu. Bu durum istatistiklere de yansıdı.

    Toplam 37 şut çekildi. Fırtına 8'i isabetli 26 şut (14'ü ceza sahası dışından) çekti. ise 3'ü isabetli 14 şut (6'sı ceza sahası dışından) kaydetti.
    14, Fenerbahçe ise 3 net pozisyon elde etti. Yusuf, Abdülkadir ve Frey'in şutu direkten döndü. Fenerbahçe'nin kalecisi Harun 6 net kurtarış yaptı. Uğurcan da özellikle 87. dakikada Frey'in sert şutunda geçit vermedi. Uğurcan da özellikle 87. dakikada Frey'in sert şutunda geçit vermedi. 440 isabetli pas yapan Fırtına, yüzde 55 oranında topa sahip oldu.Fenerbahçe ise yaptığı 362 pasla topa maç boyunca yüzde 45 sahip oldu.

    UĞURCAN GÜVEN VERDİ
    Ümit 'ın da kalesini koruyan Uğurcan, Onur'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu sezon ilk kez 11'de görev yaptı. Geçen sezon 6 lig maçında 494 dakika sahada kalan genç kaleci, bu sezon ligde ilk kez derbide oynadı.

    HÜSEYİN'DEN SİFTAH
    Hüseyin, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıktı. Ligin 12. haftasında Malatyaspor maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna giren genç isim, İranlı futbolcunun sakatlığının devam etmesiyle de 11'de şans buldu.

    EN VERİMLİSİ YUSUF
    Altyapıdan A takıma alınan ve 'de 3. sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, gençler arasında en çok süre alan isim oldu. A Milli Takım'a kadar yükselen yıldız, 3 sezonda toplam 63 maçta forma giyerken, rakip fileleri de 16 kez havalandırdı

    TÜRK MESSİ ŞOV
    tarafından "Türk Messi", "Yeni Hagi" şeklinde tanıtılan Abdülkadir, gol yollarında takımına önemli katkıda bulundu. Yıldız futbolcu, ligde 43 maçta forma giyerken, 3 gol kaydetti
    1. 27.11.2018
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