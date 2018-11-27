Vira Grubu'nun hazırladığı ve tüm Türkiye'nin konuştuğu bu koreografi nasıl hazırlandı. İşte o süreç;

Gündeme ve maça uygun bir konsept bulundu. Çizimler yapıldı ve malzeme siparişi verildi. Bu süreç yaklaşık 10 gün sürdü. Temel Reis koreografisi bir haftada gece gündüz en az 50 kişinin aralıksız çalışması sonucu oluştu. Son gece 11 bin koltuğa kartonlar plana uygun şekilde yerleştirildi. Vinç ile ana görsel çatıya monte edildi ve prova yapıldı.

Şanssızlık sona erdi

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek milli aralar sonrası yaşadığı şanssızlığı da kırdı. Fırtına, 2017 ve 2018'de Süper Lig'e verilen 6 ara sonrası 6 Süper Lig maçında 3 kez yenildi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 11 puan kaybetti.



Derbileri kaybetmiyor

Fırtına, bu sezon evinde oynadığı derbileri kaybetmedi. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda Galatasaray'ı 4-0 yenerken, 13'üncü haftada da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Hem oynadım hem söyledim

Genç stoper Hüseyin Türkmen, Fenerbahçe'yi taraftar desteği ile yendiklerini söyledi. 20 yaşındaki savunmacı, "2-0'dan sonra taraftarların desteklerine, ben de kulak verdim ve içimden söyledim. Maçın 2-2 olması bizim için kaybetmek gibi bir şeydi" dedi.



Gençlik aşısı

Fenerbahçe karşısında şov yapan Fırtına'da altyapıdan Yusuf Yazıcı (21), Abdülkadir Ömür (19), Uğurcan Çakır (22) ve Hüseyin Türkmen (20), ilk 11'de yer aldı. Yaş ortalaması 20.5 olan 4 oyuncu, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyette pay sahibi oldu. Yusuf, Trabzon'un Çaykara, Abdülkadir Çarşıbaşı, Uğurcan Yomra, Hüseyin Akçaabat, Hasan Artarslan da Vakfıkebir ilçesinden.



Taraftar rekoru

Fenerbahçe derbisinde taraftar rekoru kırıldı. Maçtan 4 gün önce biletlerin tüketildiği 41 bin 461 kişilik Şenol Güneş Stadı'nda güvenlik gerekçesiyle ayrılan bölümler nedeniyle 37 bin 600 taraftar tribünde yer aldı.



Kasası doldu

Kulübün derbide bilet satışından 2.2 milyon liralık gelir sağladığı aktarıldı. Şenol Güneş Stadı'nda bulunan TS Club mağazasından da 460 bin liralık ürün satışı gerçekleştiği dile getirildi.



Hulk Karaman!

Yerel gazeteler, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yenen Trabzonspor'a adeta övgüler yağdırdı. Son Nokta gazetesi, teknik direktör Ünal Karaman'ı çizgi film kahramanı Hulk'a benzeterek, ilk sayfasında "Eze eze gelen Zafer" başlığıyla çıktı. Karadeniz "Baş tacısınız", Günebakış "Büyüksün Trabzon", Taka "Bol Sosalu çok tatlı", Karadeniz'de Son Nokta "Eze eze gelen zafer", Kuzey Ekspres "Fener'i ezdik" diye yazdı.



Ağaoğlu'ndan Prim

Derbinin bitiş düdüğünün ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncularına verilecek primi artırdı. Daha önce 40 bin lira olarak belirlenen Fenerbahçe galibiyetinin primi 100'er bin liraya çıkarıldı. Soyunma odasına inen başkan, futbolcuları tek tek öperek tebrik etti.



4 hafta sonra müthiş zafer

Trabzonspor, 4 haftalık bir aradan sonra galibiyet özlemini de giderdi. Bordo-mavililer en son deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yenmişti. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Erzurumspor 0-0, Antalyaspor ve Bursasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Malatyaspor'a 5-0 mağlup olmuştu.



3 büyük tesadüf

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken, 8 yıllık hasreti de bitirdi. 2010'da kazanılan maçla önceki gün arasında ilginç benzerlikler vardı. O maçta Colman penaltı kaçırmıştı, bu kez Rodallega kaçırdı. Eski başkan Aziz Yıldırım o derbide tribündeydi, bu kez Ali Koç tribündeydi. 8 sene boyunca Fenerbahçe başkanları Trabzon'a gelmemişti. Yine 2010'da kaleci Onur sarı kart görmüştü bu kez Uğurcan sarardı.