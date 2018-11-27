Bayram havası
ANLAMLI ZiYARET
Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman Sadıklar ve Kemal Ertürk ile birlikte futbolcular Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen dün Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Futbolcular bordo-mavi renkler kullanılarak hazırlanan sınıfın açılışını yaptı. Okulda büyük bir ilgiyle karşılanan Uğurcan ve Hüseyin, daha sonra minik öğrencilere hediye dağıttılar.
YERLE BİR ETMEYİN / OLCAY ÇAKIR I MİNİ YORUM
Pazar gecesine, önce sahada sonra da maç sonu konuşmalarıyla damga vuran çocukların haklı isyanlarının gündemden düşmemesi gerekiyor. Alttan gelenleri yukarı çıkarmak için verilen türlü emeklerin sosyolojik ve psikolojik etkenlerle yerle bir edilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Bu, onlar sahada iyiyken sahiplenilecek bir durum asla değil. İyiyken bizlere ihtiyaçları yok. Ya da formsuz olduklarında sadece biraz yükseltilmeye ihtiyaçları var. Ne demek istediğimi bilen biliyor; bilmeyenler pazar öncesi sosyal medyada uğradıkları linçlere bakabilirler. Toprak üretiyor, ilkel ya da modern şekilde işlemek kulüplerin seçimidir her zaman.
- 27.11.2018
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Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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