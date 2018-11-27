Bayram havası – Fotomaç – 27 Kasım 2018
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    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Bayram havası

    Bayram havası
    8 Yıl sonra gelen galibiyeti şehirde bayram havası oluşturdu. Taraftarlar ve futbolcular kutlamalara katıldı. Abdülkadir Ömür, Yusuf, Uğurcan ve gibi genç oyuncular yaşadıkları coşkuyu aileleriyle kutladı. Ömür, "Galibiyet yemeği" pozuyla ailesiyle yemek yerken fotoğraf paylaştı. Sosa önderliğindeki yabancı oyuncular ise bir otelde buluşarak, galibiyet yemeği yedi ve konfetiler ile sevinç yaşadılar.

    ANLAMLI ZiYARET
    Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman Sadıklar ve Kemal Ertürk ile birlikte futbolcular Uğurcan Çakır ve dün Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Futbolcular bordo-mavi renkler kullanılarak hazırlanan sınıfın açılışını yaptı. Okulda büyük bir ilgiyle karşılanan Uğurcan ve Hüseyin, daha sonra minik öğrencilere hediye dağıttılar.

    YERLE BİR ETMEYİN / OLCAY ÇAKIR I MİNİ YORUM
    Pazar gecesine, önce sahada sonra da maç sonu konuşmalarıyla damga vuran çocukların haklı isyanlarının gündemden düşmemesi gerekiyor. Alttan gelenleri yukarı çıkarmak için verilen türlü emeklerin sosyolojik ve psikolojik etkenlerle yerle bir edilmesine kimsenin müsaade etmemesi lazım. Bu, onlar sahada iyiyken sahiplenilecek bir durum asla değil. İyiyken bizlere ihtiyaçları yok. Ya da formsuz olduklarında sadece biraz yükseltilmeye ihtiyaçları var. Ne demek istediğimi bilen biliyor; bilmeyenler pazar öncesi sosyal medyada uğradıkları linçlere bakabilirler. Toprak üretiyor, ilkel ya da modern şekilde işlemek kulüplerin seçimidir her zaman.
    1. 27.11.2018
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