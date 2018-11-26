Trabzonspor'da Pereira’dan bir asist daha
Trabzonspor'un bekleri dün akşam iş başındaydı.
Trabzonspor'un bekleri dün akşam iş başındaydı. Bordo-mavili ekibin, Fenerbahçe karşısındaki ilk golü sol bek Filip Novak'tan gelirken golün asistini yapan isimse diğer bek Joao Pereira'ydı. 50. dakikasında Pereira'nın, sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Novak kafayla topu ağlara yolladı. Portekizli oyuncu, bu sezonki 5. asistini yapmış oldu ve asist krallığında iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Trabzonsporlu futbolcu, Süper Lig'de Quaresma (8), Visca (7) ve Guilherme (6)'nin ardından en çok asist yapan 4. isim konumunda...
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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