Trabzonspor'da Pereira’dan bir asist daha – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da Pereira’dan bir asist daha

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Pereira’dan bir asist daha

    'un bekleri dün akşam iş başındaydı.

    'un bekleri dün akşam iş başındaydı. Bordo-mavili ekibin, karşısındaki ilk golü sol bek Filip Novak'tan gelirken golün asistini yapan isimse diğer bek Joao Pereira'ydı. 50. dakikasında Pereira'nın, sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Novak kafayla topu ağlara yolladı. Portekizli oyuncu, bu sezonki 5. asistini yapmış oldu ve asist krallığında iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Trabzonsporlu futbolcu, 'de Quaresma (8), Visca (7) ve Guilherme (6)'nin ardından en çok asist yapan 4. isim konumunda...

    1. 26.11.2018
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