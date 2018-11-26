Trabzonspor'da 'altyapı' rüzgarı! İşte o ayrıntı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da altyapı rüzgarı esti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç ev sahibi Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta dikkat çeken diğer bir ayrıntıysa, Trabzonspor'un bu dev maçta gençlerine şans vermesi oldu. Bordo-Mavililerde altyapıdan çıkan tam 4 futbolcu aynı zamanda forma giydi: Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Batuhan Artarslan...
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla fark yaratırken, kaleci Uğurcan ise son dakikalarda yaptığı kurtarışla adeta takımına 3 puanı getirdi. Bir diğer genç isim Batuhan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.
- 26.11.2018 01:37
- Güncelleme: 26.11.2018 08:18
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Trabzonspor'da 'altyapı' rüzgarı! İşte o ayrıntı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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