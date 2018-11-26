Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Maç ev sahibi Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta dikkat çeken diğer bir ayrıntıysa, Trabzonspor'un bu dev maçta gençlerine şans vermesi oldu. Bordo-Mavililerde altyapıdan çıkan tam 4 futbolcu aynı zamanda forma giydi: Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Batuhan Artarslan...



Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla fark yaratırken, kaleci Uğurcan ise son dakikalarda yaptığı kurtarışla adeta takımına 3 puanı getirdi. Bir diğer genç isim Batuhan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.