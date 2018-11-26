Trabzonspor'da 'altyapı' rüzgarı! İşte o ayrıntı – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da 'altyapı' rüzgarı! İşte o ayrıntı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da 'altyapı' rüzgarı! İşte o ayrıntı

    'in 13. haftasında 'yi konuk eden 'da altyapı rüzgarı esti.

    'in 13. haftasında evinde 'yi konuk etti. Maç ev sahibi 'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Maçta dikkat çeken diğer bir ayrıntıysa, Trabzonspor'un bu dev maçta gençlerine şans vermesi oldu. Bordo-Mavililerde altyapıdan çıkan tam 4 futbolcu aynı zamanda forma giydi: , Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Batuhan Artarslan...

    Abdülkadir Ömür ve gösterdiği performansla fark yaratırken, kaleci Uğurcan ise son dakikalarda yaptığı kurtarışla adeta takımına 3 puanı getirdi. Bir diğer genç isim Batuhan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.

    1. 26.11.2018 01:37
    2. Güncelleme: 26.11.2018 08:18
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