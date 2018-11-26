Sevinç sokaklara taştı

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından kentte büyük coşku yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk Alanı'nı doldurarak galibiyet sevincini meşaleler eşliğinde kolbastı oynayarak kutlarken, araçlar da yol boyunca korna çalarak taraftarlara destek verdi. Taraflar sık sık Trabzonspor lehine slogan atarken, kutlamalar sırasında trafik de zaman zaman aksadı.