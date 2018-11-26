Gönüllerin adamı – Fotomaç – 26 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Gönüllerin adamı

    Gönüllerin adamı

    Rodallega, 3. kez penaltı kaçırdı. Taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından golcüye sahip çıktı

    Fırtına'nın golcüsü Hugo Rodallega, derbide önemli bir fırsatı kaçırdı. F.Bahçe karşısında 26. dakikada kazanılan penaltıdan faydalanamayan Kolombiyalı, 3. kez bu fırsatı harcadı. 33 yaşındaki yıldız, 'de 5 penaltıdan yalnızca 2'sini gole çevirmeyi başardı. Bitiş düdüğünün ardından ise taraftarları, uzun süre Rodallega için tezahüratta bulundu. Hugo, Akhisar'dayken de Fener'e karşı penaltı kaçırmıştı.
    1. 26.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gönüllerin adamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN