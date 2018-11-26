Farkı kaçırdık
“Oyuncular müthiş bir coşku ve duruş gösterdiler. Gerçi daha rahat biterdi bu maç ama illa ki eziyet çektirecekler!”
O PLANI AÇIKLADI
Ünal Karaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor'un kendine ait kültürü var. Bugün (dün) 4 genç oyuncuyu kullandık. İnşallah ülke çok iyi bir kaleci daha kazanacak. İnşallah Uğurcan'ı da Milli Takım'a göndereceğiz. 3 yıl içerisinde iskeletin büyük bölümü kendi çocuklarımızdan oluşacak bir takım kurma planımız var. Bu takımdan herkes gelir geçer ancak aslolan taraftarlardır. Bu takım onların. Her maç gelmeliler ve bu coşkuyu hissetmeliler."
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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