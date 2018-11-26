Farkı kaçırdık – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Farkı kaçırdık

    Farkı kaçırdık

    “Oyuncular müthiş bir coşku ve duruş gösterdiler. Gerçi daha rahat biterdi bu maç ama illa ki eziyet çektirecekler!”

    Trabzon Ünal Karaman, maçın ardından bir hayli mutluydu. Öğrencilerine övgüler yağdıran 52 yaşındaki hoca, "Bu maça farklı bir hazırlık yapmadık. Oyuncularımız müthiş bir coşku ve duruş gösterdiler. Çok farklı sonuçlanması gereken bir maçtı ama illa ki eziyet edecekler, (gülerek) rahat yüzü göstermeyecekler! Hepsine teşekkür ediyorum. Daha önce bazı maçlarda hak etmediğimiz mağlubiyetler almıştık" diye konuştu.

    O PLANI AÇIKLADI
    Ünal Karaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor'un kendine ait kültürü var. Bugün (dün) 4 genç oyuncuyu kullandık. İnşallah ülke çok iyi bir kaleci daha kazanacak. İnşallah Uğurcan'ı da Milli Takım'a göndereceğiz. 3 yıl içerisinde iskeletin büyük bölümü kendi çocuklarımızdan oluşacak bir takım kurma planımız var. Bu takımdan herkes gelir geçer ancak aslolan taraftarlardır. Bu takım onların. Her maç gelmeliler ve bu coşkuyu hissetmeliler."
    1. 26.11.2018
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