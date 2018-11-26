Erwin Koeman tek değişiklik yaptı! – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Erwin Koeman tek değişiklik yaptı!

    Erwin Koeman tek değişiklik yaptı!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, 'in 12. haftasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçının 11'inde tek değişiklik yaptı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, 'in 12. haftasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçının 11'inde tek değişiklik yaptı. Erwin Koeman, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın yerine ilk 11'de 'a şans tanıdı. Mehmet Topal, ligde 4 hafta aradan sonra 11'de forma giydi.

    1. 26.11.2018
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