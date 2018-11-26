Erwin Koeman tek değişiklik yaptı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Süper Lig'in 12. haftasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde tek değişiklik yaptı. Erwin Koeman, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın yerine ilk 11'de Mehmet Topal'a şans tanıdı. Mehmet Topal, ligde 4 hafta aradan sonra 11'de forma giydi.