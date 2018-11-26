Ahmet Ağaoğlu soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 8 yıl sonra Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sonrası soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.
- 26.11.2018 10:25
- Güncelleme: 26.11.2018 11:46
-
Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
FB comolliye ne gerek var ki kasımpaşanın ve ankaragücü scoutlarından ekip kurun yada transfer yapmadan önce onlara bir danışın
-
Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
fblik comolli her menejerin getirebileceği kendi takımlarında oynayamayan bu ayew ve slimaniyi getirmesi akıllara zarar.
-
Slimani döküldü
Toplam 4
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
Ahmet Ağaoğlu soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.