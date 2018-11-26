Ahmet Ağaoğlu soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti

    Ahmet Ağaoğlu soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti

    Kulüp Başkanı , 8 yıl sonra karşısında alınan galibiyet sonrası soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

    Kulübü Başkanı , 'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte soyunma odasına inerek galibiyet sevincine ortak oldu. Teknik Direktör Ünal Karaman ve oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, oynanan oyundan ve alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
    1. 26.11.2018 10:25
    2. Güncelleme: 26.11.2018 11:46
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