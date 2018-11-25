Ünal Karaman: "Daha farklı kazanabilirdik!''
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Ünal Karaman: "Daha farklı kazanabilirdik!''

    Ünal Karaman: "Daha farklı kazanabilirdik!''

    teknik direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Daha farklı bir galibiyet alabileceklerini belirten Karaman, "Arkadaşlarımız sahada bir duruş gösterdi. Daha farklı kazanabilirdik. Ama bize eziyet çektirecekler, acı çektirecekler. Yine de mücadeleleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    Süper Lig'in 13. haftasında , evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Trabzonspor, 18 maç sonra [8 yıl] Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, haklı bir galibiyet aldıklarını ve daha farklı kazanabileceklerini belirtti.

    Ünal Karaman:

    Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Daha önce kaybettiğimiz maçlarda, hak etmediğimiz mağlubiyetler var. Bugünkü gibi coşkulu oynamadık ama hak etmemiştik. Birçok kaybettiğimiz maçta puan ve puanları hak etmedik. Ancak ülkemizde sonuçlar ön planda olur. Arkadaşlarımız sahada bir duruş gösterdi. Daha farklı kazanabilirdik. Ama bize eziyet çektirecekler, acı çektirecekler. Yine de mücadeleleri için teşekkür ediyorum."

    "Dört tane genç kullandık. Onur'u da biz bu yaşlarda oynatmaya başladık ve Milli Takıma göndereceğimizi söylemiştim. Uğurcan'ı da Milli Takıma göndereceğiz. İnşallah üç yıl içerisinde takım iskeletinin omurgasını kendi oyuncularımızdan oluşturacağız. Biz hazırlıklıyız."

    "Taraftar her maç gelmeli. Bu takım onların takımı. Bugün özel bir gündü. Herkese teşekkür ederim. Bu coşkulu oyuncu ve galibiyeti çok arzuluyorduk. Bizim adımıza sevindirici oldu."

    1. 26.11.2018 00:41
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