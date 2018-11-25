Ünal Karaman: "Daha farklı kazanabilirdik!''
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Daha farklı bir galibiyet alabileceklerini belirten Karaman, "Arkadaşlarımız sahada bir duruş gösterdi. Daha farklı kazanabilirdik. Ama bize eziyet çektirecekler, acı çektirecekler. Yine de mücadeleleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Trabzonspor, 18 maç sonra [8 yıl] Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, haklı bir galibiyet aldıklarını ve daha farklı kazanabileceklerini belirtti.
Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Daha önce kaybettiğimiz maçlarda, hak etmediğimiz mağlubiyetler var. Bugünkü gibi coşkulu oynamadık ama hak etmemiştik. Birçok kaybettiğimiz maçta puan ve puanları hak etmedik. Ancak ülkemizde sonuçlar ön planda olur. Arkadaşlarımız sahada bir duruş gösterdi. Daha farklı kazanabilirdik. Ama bize eziyet çektirecekler, acı çektirecekler. Yine de mücadeleleri için teşekkür ediyorum."
"Dört tane genç kullandık. Onur'u da biz bu yaşlarda oynatmaya başladık ve Milli Takıma göndereceğimizi söylemiştim. Uğurcan'ı da Milli Takıma göndereceğiz. İnşallah üç yıl içerisinde takım iskeletinin omurgasını kendi oyuncularımızdan oluşturacağız. Biz hazırlıklıyız."
"Taraftar her maç gelmeli. Bu takım onların takımı. Bugün özel bir gündü. Herkese teşekkür ederim. Bu coşkulu oyuncu ve galibiyeti çok arzuluyorduk. Bizim adımıza sevindirici oldu."
- 26.11.2018 00:41
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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