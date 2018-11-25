Trabzonspor'un hasreti bitecek!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'un hasreti bitecek!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'un hasreti bitecek!

    Karadeniz Fırtınası, 18 maçtır yenemediği Kanarya’nın bileğini bükmek için kararlı. Karaman “Herkes birbirine destek olsun. Top bizde kalsın. Erken golle maçı koparabiliriz” dedi.

    Bordo-mavililer uzun süredir galibiyeti göremiyor. Teknik direktör ve öğrencileri 3 puan için kenetlendi. , Kanarya'yı en son 23 Ağustos 2010'da Stadı'nda 3-2'lik skorla yenmişti. O tarihten bu yana oynanan 17 ve 1 'nda Karadeniz ekibinin yüzü gülmedi. , bu zinciri kırmak için kolları sıvadı. Dersine çok çalıştı. 3 puan için tüm planlarını hazırladı.

    ?Teknik Direktörü Ünal Karaman, 'nin şifrelerini öğrencilerine şöyle aktardı: "Sahada sürekli hareketli olun. Hücumu ve savunmayı birlikte yapın. Herkes maç boyunca konsantre olsun. Birbirinize destek olun. Hata yapan arkadaşınızın açığını kapatın. Erken gol çok önemli. Top bizde kalmalı. Ancak savunmadan çıkarken riske girmek yok. Rakibin şok presine karşı dikkatli olun. Sosa ve Pereira pasları ile Hugo Rodallega'yı beslemeli.

    KARAMAN VARDI

    Trabzonspor, 2010 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiğinde takımın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Yardımcısı ise şu anda bordo-mavilileri çalıştıran Ünal Karaman'dı. Deneyimli isim, teknik direktör olarak da Fenerbahçe galibiyeti görmek istiyor.

    YÖNETiM UYARDI

    Karadeniz ekibinin yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlarına çeşitli konularda uyardı.

    Meşale yakmayın.
    Konfeti ve yabancı madde atmayın.
    Kötü tezahüratta bulunmayın.
    Merdiven boşluklarına oturmayın.
    Maça erken saatte, toplu taşıma ile gelin.
    1. 25.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'un hasreti bitecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN