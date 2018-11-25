Trabzonspor'un hasreti bitecek!
Karadeniz Fırtınası, 18 maçtır yenemediği Kanarya’nın bileğini bükmek için kararlı. Karaman “Herkes birbirine destek olsun. Top bizde kalsın. Erken golle maçı koparabiliriz” dedi.
Trabzonspor ?Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe'nin şifrelerini öğrencilerine şöyle aktardı: "Sahada sürekli hareketli olun. Hücumu ve savunmayı birlikte yapın. Herkes maç boyunca konsantre olsun. Birbirinize destek olun. Hata yapan arkadaşınızın açığını kapatın. Erken gol çok önemli. Top bizde kalmalı. Ancak savunmadan çıkarken riske girmek yok. Rakibin şok presine karşı dikkatli olun. Sosa ve Pereira pasları ile Hugo Rodallega'yı beslemeli.
KARAMAN VARDI
Trabzonspor, 2010 yılında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiğinde takımın teknik direktörlüğünü Şenol Güneş yapıyordu. Yardımcısı ise şu anda bordo-mavilileri çalıştıran Ünal Karaman'dı. Deneyimli isim, teknik direktör olarak da Fenerbahçe galibiyeti görmek istiyor.
YÖNETiM UYARDI
Karadeniz ekibinin yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlarına çeşitli konularda uyardı.
Meşale yakmayın.
Konfeti ve yabancı madde atmayın.
Kötü tezahüratta bulunmayın.
Merdiven boşluklarına oturmayın.
Maça erken saatte, toplu taşıma ile gelin.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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