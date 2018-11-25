Trabzonspor'dan müthiş hazırlık!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    'dan müthiş hazırlık!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan müthiş hazırlık!

    büyük önem verdiği Fenerbahçe maçına titizlikle hazırlandı. Yönetim ve Karaman, camiayı gerginlikten uzak tuttu.

    1- Fenerbahçe maçı öncesi radikal kararla Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı. Camia yönetimin yanında tavır aldı. Maça odaklanıldı.

    2- Teknık heyet antrenmanların büyük bölümünü basına kapattı. Servis edilen idman fotoğraflarında oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

    3- Ünal Karaman oyuncularını gerginlikten uzak tuttu. Basın toplantısında taraftara seslenip, baskı oluşturulmaması noktasında çağrıda bulundu.

    4- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maça gelme isteği yönetim kurulu tarafından sağduyulu şekilde karşılandı. "Koltuğu hazır" dendi.

    5- Bıletler tam 4 gün önceden tükendi. Kulüp tarihinin en yüksek seyirci ortalaması ile oynanacak olan maçta çeşitli görsel şölenlerde yapılacak.

    6- , Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken iki şok sakatlık haberi geldi. Kucka ve Hosseini'nin sakatlıkları takım kurgusunu bozdu.

    7- Fenerbahçe maçında iki genç isim Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, tüm dikkatleri üzerine çekecek. Karaman bir baba gibi onları motive etti.

    8- Yönetım ve teknik heyetin organizasyonu ile maç öncesi iki kez takım yemeği düzenlendi. Yönetim galibiyet için iki katı prim belirledi.

    1. 25.11.2018
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