Trabzonspor'dan müthiş hazırlık!
Trabzonspor büyük önem verdiği Fenerbahçe maçına titizlikle hazırlandı. Yönetim ve Karaman, camiayı gerginlikten uzak tuttu.
1- Fenerbahçe maçı öncesi radikal kararla Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı. Camia yönetimin yanında tavır aldı. Maça odaklanıldı.
2- Teknık heyet antrenmanların büyük bölümünü basına kapattı. Servis edilen idman fotoğraflarında oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.
3- Ünal Karaman oyuncularını gerginlikten uzak tuttu. Basın toplantısında taraftara seslenip, baskı oluşturulmaması noktasında çağrıda bulundu.
4- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maça gelme isteği yönetim kurulu tarafından sağduyulu şekilde karşılandı. "Koltuğu hazır" dendi.
5- Bıletler tam 4 gün önceden tükendi. Kulüp tarihinin en yüksek seyirci ortalaması ile oynanacak olan maçta çeşitli görsel şölenlerde yapılacak.
6- Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken iki şok sakatlık haberi geldi. Kucka ve Hosseini'nin sakatlıkları takım kurgusunu bozdu.
7- Fenerbahçe maçında iki genç isim Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, tüm dikkatleri üzerine çekecek. Karaman bir baba gibi onları motive etti.
8- Yönetım ve teknik heyetin organizasyonu ile maç öncesi iki kez takım yemeği düzenlendi. Yönetim galibiyet için iki katı prim belirledi.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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