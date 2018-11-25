1- Fenerbahçe maçı öncesi radikal kararla Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı. Camia yönetimin yanında tavır aldı. Maça odaklanıldı.

2- Teknık heyet antrenmanların büyük bölümünü basına kapattı. Servis edilen idman fotoğraflarında oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

3- Ünal Karaman oyuncularını gerginlikten uzak tuttu. Basın toplantısında taraftara seslenip, baskı oluşturulmaması noktasında çağrıda bulundu.

4- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maça gelme isteği yönetim kurulu tarafından sağduyulu şekilde karşılandı. "Koltuğu hazır" dendi.

5- Bıletler tam 4 gün önceden tükendi. Kulüp tarihinin en yüksek seyirci ortalaması ile oynanacak olan maçta çeşitli görsel şölenlerde yapılacak.

6- Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken iki şok sakatlık haberi geldi. Kucka ve Hosseini'nin sakatlıkları takım kurgusunu bozdu.

7- Fenerbahçe maçında iki genç isim Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, tüm dikkatleri üzerine çekecek. Karaman bir baba gibi onları motive etti.

8- Yönetım ve teknik heyetin organizasyonu ile maç öncesi iki kez takım yemeği düzenlendi. Yönetim galibiyet için iki katı prim belirledi.