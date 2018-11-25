Trabzonspor'da maç gibi idman
Karadeniz ekibi Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Dün tesislerdeki idman taraftara açıktı. Bordo-mavili taraftarların akın ettiği antrenman bir hayli keyifli geçti. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, çalışmanın başından sonuna kadar takımı destekledi. Yeni kaptan Sosa, forvet Rodellega, genç yetenekler Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya özel ilgi vardı.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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