Trabzonspor'da maç gibi idman
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    'da maç gibi idman

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    ekibi maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Dün tesislerdeki idman taraftara açıktı. Bordo-mavili taraftarların akın ettiği antrenman bir hayli keyifli geçti. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, çalışmanın başından sonuna kadar takımı destekledi. Yeni kaptan Sosa, forvet Rodellega, genç yetenekler Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya özel ilgi vardı.

    1. 25.11.2018
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