Trabzonspor'da 'altyapı' rüzgarı! İşte o ayrıntı
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    'da 'altyapı' rüzgarı! İşte o ayrıntı

    Trabzonspor'da 'altyapı' rüzgarı! İşte o ayrıntı

    'in 13. haftasında 'yi konuk eden 'da altyapı rüzgarı esti.

    'in 13. haftasında evinde 'yi konuk etti. Maç ev sahibi Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Maçta dikkat çeken diğer bir ayrıntıysa, Trabzonspor'un bu dev maçta gençlerine şans vermesi oldu. Bordo-Mavililerde altyapıdan çıkan tam 4 futbolcu aynı zamanda forma giydi: , Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Batuhan Artarslan...

    Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla fark yaratırken, kaleci Uğurcan ise son dakikalarda yaptığı kurtarışla adeta takımına 3 puanı getirdi. Bir diğer genç isim Batuhan ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.

    1. 25.11.2018 21:34
    2. Güncelleme: 25.11.2018 22:25
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