Trabzonspor derbiyi iple çekiyor!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    derbiyi iple çekiyor!

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> derbiyi iple çekiyor!

    Fırtına’nın ’yi ağırlayacağı mücadelesine ev sahibi ekibin taraftarları akın edecek. Tüm biletler tükendi, taraftar rekoru kırılacak. İşte derbisi öncesinde gündemi.

    YER BORDO GÖK MAVİ

    Fırtına'nın 'yi ağırlayacağı mücadelesine ev sahibi ekibin taraftarları akın edecek. Tüm biletler tükendi, taraftar rekoru kırılacak. taraftarının da alınmayacak olmasıyla deplasman tribünü biletleri de bordo-mavililere satılmıştı. 40 bin Trabzonsporlu bugün Stadı'nı bayram yerine çevirecek. Tribünlerde müthiş koreografi hazırlıkları da var.

    U-17'LER GALİP

    ile Fenerbahçe'nin as takımlarından önce altyapı ekipleri karşılaştı. Bordo-mavililerin U-17 takımı, Kanarya'yı 2-1 yendi. Karadeniz ekibinin golleri Emirhan ve Mustafa'dan geldi. Büyük sevinç vardı.

    UĞURCAN ÖNDE

    'da kadro dışı 'ın yerine kalede kimin oynayacağı merak ediliyordu. Esteban Alvaro'nun tecrübesiyle ön plana çıktığı düşünülüyordu ancak teknik direktör 'ın kaleyi genç Uğurcan Çakır'a teslim etmeye yakın olduğu öğrenildi.

    ONAZİ MÜJDESİ

    Karadeniz Fırtınası'nın önceki gün yaptığı antrenmanda boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırılan Ogenyi Onazi'den müjdeli haber geldi. Herkesi korkutan Nijeryalı futbolcunun, derbide Fenerbahçe karşısında oynamasında bir sakınca olmadığı belirtildi. Onazi bugün 'ın orta sahadaki en büyük kozlarından biri olacak.

    STOPERDE KARARSIZ

    Bordo-mavililerde 'dan sakat dönen Hosseini yoğun tedaviye rağmen Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman, yerine veya Hüseyin Türkmen'i oynatacak. Karaman, 11'de hangi isme şans tanıyacağına bugün karar verecek.

    BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

    Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe maçından 3 puan bekliyor. Yönetici Tuncay Uzunal "Trabzon halkı ve Trabzonspor için Fenerbahçe maçları çok önemlidir. Zorlu bir mücadele olacak. Sonuçta tabii ki biz kazanacağız" dedi. Uzunal genç oyuncular, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor için önemli olduğunu vurgularken, kadro dışı ve 'ın ise karara saygı duymaları gerektiğini söyledi. Uzunal, 'nı kazanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

    SOSA: BÜYÜK ONUR

    Trabzonspor'da 1. kaptanlığa getirilen bugün takımın başında sahaya çıkacak. Bu sezon performansını artıran Tangocu heyecanlı olduğunu söyledi. Sosa "Sahaya kaptan olarak çıkacağım. Bu heyecan verici. Aynı zamanda büyük bir onur. Bunun karşılığını sahada vereceğim" dedi. Sosa, Fenerbahçe maçının önemini tüm camianın bildiğini söyleyerek, karşılaşmayı kazanarak taraftarlara güzel bir hediye vermek istediklerini de kaydetti.

    HOSSEINI 10 GÜN YOK

    Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, Majid Hosseini'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bozdoğan "MR sonucu sol arka uyluk kas grubunda yaralanma tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir" ifadelerini kullandı.

    1. 25.11.2018
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