Jose Sosa: Rakibe oynama fırsatı vermedik
Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, ilk yarıda maçın hakimi olduklarını belirterek, “Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik” dedi.
"İnsanları mutlu etmek beni gerçekten mutlu ediyor" diyen Sosa, "Tarif edilemez bir duygu. Kaptan olarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaparak devam etmek istiyoruz. Maç öncesi çok özel bir şey olmadı. Hafta boyunca hocamız bize ne yapmamız gerektiğini, bu maçın şehrimiz için herkes için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Hepimiz bu bilinçle sahaya çıktık. Dolayısıyla söylenecek çok az kelime vardı. Maçtan sonra inanılmaz bir mutluluk vardı. Başkanımızda geldi. Bu duyguları bizimle paylaştı" şeklinde konuştu.
Taraftarın inanılmaz olduğunu dile getiren Sosa, "Taraftarımız gerçekten inanılmazdı. Bu galibiyeti en çok onlar hak ediyordu. Özelikle son maçta aldığımız mağlubiyet sonrası bir geri dönüş yapmamız gerekiyordu. Onlara bir hediye vermemiz gerekiyordu. Bugün bunun bilinciyle sahaya çıktık. İnanılmaz bir seyirci vardı. Gol atarsınız, gol yersiniz. Bu maçın zor olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.
- 26.11.2018 00:43
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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