Trabzonspor'da son idman tesislerde
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'da son idman tesislerde

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da son idman tesislerde

    , derbi öncesi son idmanı statta değil tesislerde yapacak.

    Teknik patron , "Yoğun talep nedeniyle idmanı stada almıştık ama İSIS Pitches yetkilileri, yağmur nedeniyle çimlerin zarar göreceğini belirtti. Bu nedenle son antrenmanımız yeniden 'ne alındı. Saat 16.00'da taraftarımızı bekliyoruz."

    1. 24.11.2018
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