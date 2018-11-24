Trabzonspor'da son idman tesislerde
Trabzonspor, derbi öncesi son idmanı statta değil tesislerde yapacak.
Teknik patron Ünal Karaman, "Yoğun talep nedeniyle idmanı stada almıştık ama İSIS Pitches yetkilileri, yağmur nedeniyle çimlerin zarar göreceğini belirtti. Bu nedenle son antrenmanımız yeniden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne alındı. Saat 16.00'da taraftarımızı bekliyoruz."
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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