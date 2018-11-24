Teknik patron Ünal Karaman, "Yoğun talep nedeniyle idmanı stada almıştık ama İSIS Pitches yetkilileri, yağmur nedeniyle çimlerin zarar göreceğini belirtti. Bu nedenle son antrenmanımız yeniden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne alındı. Saat 16.00'da taraftarımızı bekliyoruz."