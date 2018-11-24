Trabzonspor'da Hosseini şoku!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da Hosseini şoku!

    Trabzonspor'da Hosseini şoku!

    Bordo-Mavililerde Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

    'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, sakatlığı bulunan oyuncumuz 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Hosseini'nin milli takımının son hazırlık maçı öncesi sol arka uyluk kas grubunda yaşadığı ağrı şikayetiyle kadrodan çıkartıldığını belirten Bozdoğan, "Oyuncumuzun Trabzon'da yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda sol arka uyluk kas grubunda minimal kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir" dedi.

    1. 24.11.2018 17:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da Hosseini şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN