Trabzonspor'da Hosseini şoku!
Bordo-Mavililerde Majid Hosseini Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, sakatlığı bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hosseini'nin milli takımının son hazırlık maçı öncesi sol arka uyluk kas grubunda yaşadığı ağrı şikayetiyle kadrodan çıkartıldığını belirten Bozdoğan, "Oyuncumuzun Trabzon'da yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda sol arka uyluk kas grubunda minimal kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir" dedi.
- 24.11.2018 17:17
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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