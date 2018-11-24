Trabzonspor'da hedef kupa
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası’nı almak istediklerini söyledi.
Uzunal, "Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'nı kazanıp, hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde ilerlemek istiyoruz" dedi.
RAKİP SİVAS BELEDİYESPOR
Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. sırada yer alan Sivas Belediyespor ile eşleşti. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. İlk maç deplasmanda.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
Trabzonspor'da hedef kupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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