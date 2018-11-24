Trabzonspor'da hedef kupa
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Trabzonspor'da hedef kupa

    Trabzonspor'da hedef kupa

    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Ziraat ’nı almak istediklerini söyledi.

    Uzunal, "Hedeflerimizden biri olan 'nı kazanıp, hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde ilerlemek istiyoruz" dedi.

    RAKİP SİVAS BELEDİYESPOR

    ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda 2. Lig 'ta 8. sırada yer alan ile eşleşti. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. İlk maç deplasmanda.

    1. 24.11.2018
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