Uzunal, "Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'nı kazanıp, hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde ilerlemek istiyoruz" dedi.



RAKİP SİVAS BELEDİYESPOR



Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda 2. Lig Kırmızı Grup'ta 8. sırada yer alan Sivas Belediyespor ile eşleşti. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. İlk maç deplasmanda.