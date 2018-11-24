Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncuların beynini yıkıyor. Milli arada Burak ve Onur'un kadro dışı kalması sonrası takımın moralinin bozulmaması için elinden geleni yapan 52 yaşındaki hoca, "G.Saray maçındaki coşkuyu ve kazanma arzusunu sahaya yansıtırsak hiçbir sorun yaşamayız. 90 dakika savaşın ve asla stres yapmayın. Kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor" dedi.



YAKIŞANI YAPACAĞIZ

Ezelı rakiplerini stres nedeniyle uzun zamandır yenemediklerini vurgulayan Karaman, hücum hattında daha etkin olmaları için kanat oyuncularını da uyardı. Kanatlardan defansa ve orta sahaya daha fazla yardım etmelerini isteyen bordo-mavili hoca, "Herkes iki yönlü oynayacak. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve hepsinden önemlisi bu takıma yakışan futbolu sergileyeceğiz. Kazanacağız" diye konuştu.

Yunus Emre SEL

KRİTİK 15 DAKİKA!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta ilginç istatistikler dikkat çekiyor.



Trabzonspor ilk yarının son 15 dakikasında hem gol atıyor (4) hem de gol (6) yiyor. F.Bahçe ise bu süreçte zor gol atıyor (1) çok kolay (5) gol yiyor.

Fırtına ilk yarıda gol bulursa rahatlar, çünkü Fenerbahçe 61-75 arasında gol buluyor (4).

Karaman'ın sıkıntısı ise eğer oyunu 61-75 dakikaları arasında koparamazsa son 15 dakikada yediği (4) goller yüzünden canları yanabilir.



SOSA DÜMENE

Onur'un kadro dışı kalmasının ardından ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacağı Fenerbahçe derbisinde takımın kilit isimlerinden biri olacak. 33 yaşındaki 10 numara, ilk 12 haftada ortalama yüzde 80 pas trafiğiyle oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 4-0 kazanılan G.Saray derbisinde etkili bir oyun sergileyen Sosa'dan beklentiler yarın da büyük olacka.



İSİM İSİM ANALiZ

Karaman isim isim F.Bahçeli oyuncuları analiz etti ve yapılması gerekenleri anlattı.

Hasan Ali'ye baskı yaparak top kaybetmesini sağlayalım.

Valbuena ve oynarsa Benzia'nın pas yollarını kapatalım.

Slimani ceza sahası içinde topla buluşursa kaleye dönmesin.

Ayew her fırsatta şut deneyecek. Bu imkanı vermeyelim.

Skrtel'in, sekecek topları toplamasını engellemek gerek.



SOSA DÜMENDE

Onur'un kadro dışı kalmasının ardından ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacağı Fenerbahçe derbisinde takımın kilit isimlerinden biri olacak. 33 yaşındaki 10 numara, ilk 12 haftada ortalama yüzde 80 pas trafiğiyle oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 4-0 kazanılan G.Saray derbisinde etkili bir oyun sergileyen Sosa'dan beklentiler yarın da büyük.



KAPTANINIZ KONUŞUYOR

Kaptan Sosa, takım arkadaşlarına Fenerbahçe müsabakası öncesi konuşma yaptı. Ligde son 4 maçı kazanamadıklarını hatırlatan 33 yaşındaki tangocu, Fener derbisinin bir şans olabileceğine vurgu yaparak, "Taraftarımızın önünde 3 puan alalım" dedi.



ONAZi KORKUTTU

Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı. Dün antrenmanda çift kale maçta boynunun üzerine düşen Onazi, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili, "Boyun ve göğsünde kırık yok ama ağrıları var" denildi. Hastaneden taburcu edilen Onazi'nin oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. İran Milli Takımı'ndan dönen ve ağrıları olan Hosseini'nin ise oynaması zor.



ÖDEME DOPiNGi

Karadeniz ekibinde futbolculara Fenerbahçe maçı öncesinde ödeme yapıldı. Bordo-mavililerin biriken alacaklarından yaklaşık 10 milyon TL'lik bir ödemenin oyunculara yapıldığı öğrenildi.



KAOSTAN ÇIKIŞ MAÇI I MİNİ YORUM - NECMİ PEREKLİ

Bir derbi daha geldi çattı. İki problemli takımın maçının sonucu iki taraftan da çok şey götürür ya da getirir. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanacak Trabzonspor avantajlı. Fenerbahçe galibiyeti tüm sorunları çözmese bile hastalığın geçeceğinin müjdesi olabilir. İki takım için de kaostan çıkış veya bir ivme yakayabilime maçı. Orta sahaya çok iş düşecek. Sosa-Abdülkadir-Onazi çok koşup az yorulmalı. İleride Rodallega ısrarla pozisyon kovalamalı. En önemlisi de forvet hattı beslenmelidir.