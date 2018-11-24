Trabzonlu taraftarlar derbiye hazır!
Bordo-mavili taraftarlar koreografi hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor. Sır gibi saklanan koreografi için adeta stadyumda sabahlayan taraftarlar, bugün yapacakları prova ile hazırlıklarını tamamlayacak.
Geçen yıl ocakta oynanan Fenerbahçe derbisini toplam 38 bin 477 taraftar izlemiş ve Şenol Güneş Stadı'nda rekor kırılmıştı. Yarınki derbide yeni bir rekor gelecek. Güvenlik önlemleri nedeniyle 41 bin 461 bilet satılamıyor ama kiralanan locaların da etkisiyle kulüp tarihinin seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. 39 bini aşkın taraftar tribünde olacak.
CENTiLMENLiK iLANI
Affetmezler taraftar grubu tribün lideri Paşa Erbaş, 90 dakika boyunca takımlarına destek olacaklarını söyledi. Erbaş, "Özel şovlarımız olacak. Stada girişlerde taraftarlarımıza, hazırlamış olduğumuz 40 bin adet 'centilmenlik ve uyarı' konusunda el ilanları dağıtacağız" dedi.
İKİ BEKLENTİMİZ VAR
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe maçında rekor seyirci olacağını belirtti. Hacısalihoğlu, "40 bine yakın taraftarımız tribünde olacak. Bu bir rekor. Bir başka beklentimiz ise maçın hadisesiz başlayıp, hadisesiz bitmesi" ifadesini kullandı.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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