Trabzonlu taraftarlar derbiye hazır!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Trabzonlu taraftarlar derbiye hazır!

    Trabzonlu taraftarlar derbiye hazır!

    Bordo-mavili taraftarlar koreografi hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor. Sır gibi saklanan koreografi için adeta stadyumda sabahlayan taraftarlar, bugün yapacakları prova ile hazırlıklarını tamamlayacak.

    REKOR KIRILACAK

    Geçen yıl ocakta oynanan derbisini toplam 38 bin 477 taraftar izlemiş ve Stadı'nda rekor kırılmıştı. Yarınki derbide yeni bir rekor gelecek. Güvenlik önlemleri nedeniyle 41 bin 461 bilet satılamıyor ama kiralanan locaların da etkisiyle kulüp tarihinin seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. 39 bini aşkın taraftar tribünde olacak.

    CENTiLMENLiK iLANI

    Affetmezler taraftar grubu tribün lideri Paşa Erbaş, 90 dakika boyunca takımlarına destek olacaklarını söyledi. Erbaş, "Özel şovlarımız olacak. Stada girişlerde taraftarlarımıza, hazırlamış olduğumuz 40 bin adet 'centilmenlik ve uyarı' konusunda el ilanları dağıtacağız" dedi.

    İKİ BEKLENTİMİZ VAR

    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, maçında rekor seyirci olacağını belirtti. Hacısalihoğlu, "40 bine yakın taraftarımız tribünde olacak. Bu bir rekor. Bir başka beklentimiz ise maçın hadisesiz başlayıp, hadisesiz bitmesi" ifadesini kullandı.
    1. 24.11.2018
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