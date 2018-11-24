İki okuldan Trabzon'a tam destek
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    İki okuldan 'a tam destek

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    Düzköy Aykut Lütfü Ofluoğlu ilkokulu öğrencileri, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi bordomavili ekibe desteklerini okula formayla giderek gösterdi.

    Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencilerinin etkinliği de büyük beğeni topladı.

    1. 24.11.2018
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