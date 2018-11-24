Burak Yılmaz antrenmanda
Yeni Malatyaspor maçı sonrası kaleci Onur ile kadro dışı bırakılan Burak, 10 günlük iznin ardından Trabzon’a giderek antrenmanlara başladı.
Golcü oyuncu, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde, bir antrenör nezaretinde saat 15.30 sıralarında çalıştı.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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