Burak Yılmaz antrenmanda
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    antrenmanda

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> antrenmanda

    maçı sonrası kaleci Onur ile kadro dışı bırakılan Burak, 10 günlük iznin ardından Trabzon’a giderek antrenmanlara başladı.

    Golcü oyuncu, Trabzonspor Gençlik Geliştirme Merkezi'nde, bir antrenör nezaretinde saat 15.30 sıralarında çalıştı.

    1. 24.11.2018
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