Trabzonspor'da şok sakatlık: Ogenyi Onazi hastaneye kaldırıldı!
Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi, antrenmanda boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bugün saat 16.00'da gerçekleşen antrenmanda şok bir sakatlık yaşandı. Antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maç sırasında girdiği ikili mücadelede boynunun üzerine düşen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, durumunun ciddi olması üzerine ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. Boynunda ve kaburgasında ciddi sorun olabileceği düşünülen Onazi, tesislere gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada çekilecek MR'ın ardından Nijeryalı orta saha oyuncusunun durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.
- 23.11.2018 17:31
- Güncelleme: 23.11.2018 18:45
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
yaser antalya yener 4-1
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 3
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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