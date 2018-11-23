Trabzonspor'da şok sakatlık: Ogenyi Onazi hastaneye kaldırıldı!
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    'da şok sakatlık: Ogenyi hastaneye kaldırıldı!

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da şok sakatlık: Ogenyi <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a> hastaneye kaldırıldı!

    Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi , antrenmanda boynundan sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

    maçı hazırlıklarını sürdüren 'un akşam idmanında sakatlık yaşayan Ogenyi hastaneye kaldırıldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü sahasında ile karşılaşacak olan 'da bugün saat 16.00'da gerçekleşen antrenmanda şok bir sakatlık yaşandı. Antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maç sırasında girdiği ikili mücadelede boynunun üzerine düşen Nijeryalı oyuncu , durumunun ciddi olması üzerine ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. Boynunda ve kaburgasında ciddi sorun olabileceği düşünülen , tesislere gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada çekilecek MR'ın ardından Nijeryalı orta saha oyuncusunun durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

    1. 23.11.2018 17:31
    2. Güncelleme: 23.11.2018 18:45
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