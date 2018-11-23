Sana güveniyorum – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    güveniyorum

    Sana güveniyorum
    Onur'un kadro dışı bırakılmasının ardından 'Derbide kale kimin olacak?' sorusu yanıt arıyor. Esteban hem milli takım hem de idman performansı ile öne çıktı. Ancak Uğurcan Çakır da fırsat kolluyor. , Uğurcan ile görüşerek, " güveniyorum. Kendini hazırla" diye konuştu.
    1. 23.11.2018
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