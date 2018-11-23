Onur Kıvrak: İhanet etmedim – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    : İhanet etmedim

    Onur Kıvrak: İhanet etmedim

    Bordo-mavili yönetim tarafından bırakılan konuştu.

    5-0'lık tarihi Yeni yenilgisi sonrasında bordo-mavili yönetim tarafından bırakılan , 'a hiçbir zaman ihanet etmediğini ve süreci bekleyeceğini söyledi. Tecrübeli eldiven, takımda çok uzun zaman geçirdiğini belirtirken, "Ne olursa olsun ben hakkımı helal ediyorum. Bana 'kulüp bul' derlerse de bulurum" diye konuştu.
    1. 23.11.2018
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