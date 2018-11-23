Kucka’yı satarız
- 23.11.2018
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Kucka’yı satarız
Toplam 1
Yorum
Kemal Saka Y. Kurulu, verdiği kararın arkasında duramıyor mu. Ünal hoca kadar cesur değilmisiniz?.. Faal hocamızı spekülasyon denizine atmayın.
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 1
Yorum
KESKİNKARTAL Ahmet bulut sen çek elini türk futbolunun içinden,sen ve senin gibiler kulüpleri sömürüp ülke futbolunu C Ligine düşürdünüz DEFOL be
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Galatasaray'dan sert açıklama
Toplam 7
Yorum
Pehlivan tfffb Terim ve GS dusmanligina devam ediyo ne yaparsaniz yapin GS nin yolunu hilelerinizle kesemiyeceksiniz...
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