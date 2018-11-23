Kucka’yı satarız – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’yı satarız

    Kucka’yı satarız
    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, derbisinin Türk futbolu için ne ilk ne de son maç olacağını belirtti, "Kazanma arzusuyla sahaya çıkacağız ama bunun bir maç olduğunu da aklımızdan çıkarmayacağız" dedi. Hacısalihoğlu, "Fenerbahçe'yi yenmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. 'ya teklif gelirse değerlendirebiliriz. Burak ile Onur'un kadro dışı bırakması kararını verdi" dedi.
    1. 23.11.2018
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