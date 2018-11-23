Halil Umut Meler yönetecek – Fotomaç – 23 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    yönetecek

    Halil Umut Meler yönetecek

    Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde hakem düdük çalacak.

    13'üncü hafta hakemleri belli oldu. Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde hakem düdük çalacak. Meler, Fırtına'nın en son Akhisar'ı 3-1 yendiği karşılaşmada görev yapmıştı. Kanarya da bölgesi hakemi ile çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve sadece 1 kez kaybetti.
    1. 23.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Halil Umut Meler yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN