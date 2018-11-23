Borç 987 milyon TL – Fotomaç – 23 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    987 milyon

    <a href="/index/borc?id=14425294-feca-40dd-884c-3836d5e6529f" class="" rel="tag">Borç</a> 987 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>

    , 45. 'na ait faaliyet raporunun özetini resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı.

    , 45. 'na ait faaliyet raporunun özetini resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Raporda bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle borcunun 987 milyon 698 bin 806 olduğu ifade edildi.

    2 MİLYON 735 BİN EURO
    Kulüp, transferlerle ilgili bilgi verdi. Nwakaeme (H. Beersheva), Burak Temir (G.Birliği), Ekuban (L. United), Hosseini (İstiklal), Amiri (serbest) ve Toure'nin (Lorient) bonservisi için 2 milyon 200 bin, bu oyuncuların menajerlerine de 535 bin ödenmiş.

    TOPLAM DAVA SAYISI
    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 49'u yerel mahkemede, 17'si FIFA-CAS VE , 74'ü icra (borçlu), 10'u icra (alacaklı) olmak üzere 150 adet dava dosyası bulunduğu da belirtildi.

    SATIŞ GELİRİ 9 MİLYON EURO
    YÖNETİM sattığı Castillo, Bero, Muhammet Beşir ve Okay'dan 9 milyon 260 bin gelir elde etti. Yapılan açıklamaya göre kulüpte 103'ü teknik kadrolarda olmak üzere toplam 317 kişinin çalıştığı da vurgulandı.

    TS CLUB'LAR COŞTU
    Club'ların gelirleri arttı. Haziranda başlayan ve ekimi içine alan 5 aylık dönemdeki toplam ciro 19.5 milyon liraya ulaşarak geçen yılın 12 aylık tam sezon toplamı olan 20 milyon liraya yaklaştı. 80 bine çıkan forma satışı ile de başka bir rekor geldi. Bu ilgi yönetimi mutlu etti.
    1. 23.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    987 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN