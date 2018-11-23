Trabzonspor, 45. Dönem Yönetim Kurulu'na ait faaliyet raporunun özetini resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı.
2 MİLYON 735 BİN EURO
Kulüp, transferlerle ilgili bilgi verdi. Nwakaeme (H. Beersheva), Burak Temir (G.Birliği), Ekuban (L. United), Hosseini (İstiklal), Amiri (serbest) ve Toure'nin (Lorient) bonservisi için 2 milyon 200 bin, bu oyuncuların menajerlerine de 535 bin euro ödenmiş.
TOPLAM DAVA SAYISI
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada 49'u yerel mahkemede, 17'si FIFA-CAS VE TFF, 74'ü icra (borçlu), 10'u icra (alacaklı) olmak üzere 150 adet dava dosyası bulunduğu da belirtildi.
SATIŞ GELİRİ 9 MİLYON EURO
YÖNETİM sattığı Castillo, Bero, Muhammet Beşir ve Okay'dan 9 milyon 260 bin euro gelir elde etti. Yapılan açıklamaya göre kulüpte 103'ü teknik kadrolarda olmak üzere toplam 317 kişinin çalıştığı da vurgulandı.
TS CLUB'LAR COŞTU
TS Club'ların gelirleri arttı. Haziranda başlayan ve ekimi içine alan 5 aylık dönemdeki toplam ciro 19.5 milyon liraya ulaşarak geçen yılın 12 aylık tam sezon toplamı olan 20 milyon liraya yaklaştı. 80 bine çıkan forma satışı ile de başka bir rekor geldi. Bu ilgi yönetimi mutlu etti.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Borç 987 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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