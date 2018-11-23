Ali Koç gelirse beraber izleriz – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    gelirse beraber izleriz

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> gelirse beraber izleriz

    Başkan , derbiyi, tribüne gelmeye karar veren ile izleyeceklerini söyledi.

    Başkan , derbiyi, tribüne gelmeye karar veren ile izleyeceklerini söyledi. Ağaoğlu "Kendisi geleceğini deklare etmiş. Akyazı Stadyumu'nda misafir başkanların yeri hazırdır. Kulüp başkanlarının yeri benim sağımdır. Bazı başkanlar çeşitli nedenlerden dolayı stadyumda yan yana oturmuyorlar. O da doğru bir hareket değil" dedi
    1. 23.11.2018
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