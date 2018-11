Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camia olarak düşüncelerinde düşmanlık barındıran veya besleyen bir kulüp olmadıklarını söyledi.

Bordo-mavili kulübün başkanı, 25 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların 90 dakika boyunca desteği ve tezahüratı takımın üzerinden eksik etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Ağaoğlu,yaptığı açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin tamamını tüketen taraftarlara teşekkür etti.

Rekor taraftar sayısı beklenen karşılaşmada taraftar desteğinin önemli olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, "90 dakika boyunca desteği ve tezahüratı takımın üzerinden eksik etmememiz lazım. Çok açık ve net bu maçı kazanacaksak taraftarlarla kazanacağız. Bilet alıp gösterdikleri desteği, tribünde de coşkulu ve centilmence bir şekilde vermelerini istiyoruz." dedi.

Ağaoğlu, karşılaşmaya spor kamuoyunda yoğun ilgi gösterilmesinin normal olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Büyük takımların kendi aralarında oynadıkları maçlar ülke futboluna renk katan, ülke futbolunun reytingini yükselten maçlar. Bir çok endüstriyel hesaplar bu maçlar üzerinden yapılır. Yoğun ilgi olması son derece doğal. Bu maçların futboldan uzak olması veya farklı bir takım şeyleri içinde barındırması aynı zamanda ülkedeki futbolun kalitesini de aşağıya çekiyor. Oynanan futbol, futboldan uzaklaştıkça ülkedeki futbolun kalitesi de aşağıya düşmeye başlıyor. Onun için biz Trabzonspor olarak öncelikle bu büyük maçları, her maçı ülke futbolunun kalitesine, endüstriyel değerine hizmet edecek ölçüde tutmak zorundayız."

"Düşmanlık barındıran topluluk değiliz"

"Trabzonspor olarak duygularımızda ve düşüncelerimizde düşmanlık barındıran veya besleyen bir topluluk, camia değiliz." diyen Ağaoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda iki takım arasındaki maçlarda yaşanan sıkıntıların bir takım insanların yapısal sıkıntılarından kaynaklandığına inanıyorum. Israrla futbolu futbol dışı noktalara çekmeye çalışan insanların yarattıkları sıkıntılardı. Futbola odaklanmak için iyi bir zemin..." şeklinde konuştu.

"Her maçta tribünde olmak isterim"

Ağaoğlu, "Rakibimiz kim olursa olsun sportif anlayış, spor etik ve ahlakını ön plana çıkararak mücadele etme düşüncesinde olduğu sürece biz zaten hiçbir zaman o çizginin dışına çıkan, ödün veren kulüp değiliz" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"O açıdan Ali Koç'un maça gelmesi konusunu ben zaten söylüyorum. Her zaman anlayışım budur, her maçta tribünde takımımın yanında yer almak isterim. Özellikle her maça gitmeye de çok büyük özen gösteriyorum. Ali Koç'un da takımıyla birlikte olması, kulüp başkanı olarak takımını yalnız bırakmaması zaten haklı demiyeceğim öyle söylemek doğru olmaz son derece doğru yaklaşım. Trabzon'a gelen herkes, konuk takımı başkanı ve yöneticisi bizim misafirimizdir. Nasıl biz gittiğimiz deplasmanlarda aynı şekilde muamele görüyoruz, bize misafir olarak gelen kulüp başkanı ve yöneticiler aynı muameleyi görürler."