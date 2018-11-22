Trabzonspor'un borcu 987 milyon 698 bin 806 TL
Trabzonspor'da 1-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan kongre öncesi bordo-mavili kulübün borcunun 987 milyon 698 bin 806 TL olarak açıklandı.
Trabzonspor'da 23-24 Kasım çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan kongre öncesi bordo-mavili kulüp 45. Dönem Yönetim Kurulu'na ait faaliyet raporunun özetini resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Raporda bordo-maili kulübün 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle borcunun 987 milyon 698 bin 806 TL olduğu ifade edildi.
- 22.11.2018 10:28
- Güncelleme: 22.11.2018 11:14
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Linnes'e zam yolda!
Toplam 1
Yorum
SALİH LİNNES'E YAKIŞIR.
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 2
Yorum
SAFFET Bizim TÜRK hoca,TÜRK futbolcu olunca yaşları söylenir,yabancı hoca ve futbolcuların yaşları söylenmez,neden böyle oluyor.
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 2
Yorum
arslan fb rahat yener trabzonsporu. trabzon çok zayıf amatör lig takımı gibi.
Trabzonspor'un borcu 987 milyon 698 bin 806 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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