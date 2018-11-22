Trabzonspor'da 23-24 Kasım çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan kongre öncesi bordo-mavili kulüp 45. Dönem Yönetim Kurulu'na ait faaliyet raporunun özetini resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Raporda bordo-maili kulübün 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle borcunun 987 milyon 698 bin 806 TL olduğu ifade edildi.