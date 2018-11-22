Trabzonspor'un borcu 987 milyon 698 bin 806 TL
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'un borcu 987 milyon 698 bin 806

    Trabzonspor'un borcu 987 milyon 698 bin 806 TL

    'da tarihleri arasında yapılacak olan kongre öncesi bordo-mavili kulübün borcunun 987 milyon 698 bin 806 olarak açıklandı.

    'da 23-24 Kasım çoğunluk sağlanamadığı takdirde tarihleri arasında yapılacak olan kongre öncesi bordo-mavili kulüp 45. Dönem Yönetim Kurulu'na ait faaliyet raporunun özetini resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Raporda bordo-maili kulübün 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle borcunun 987 milyon 698 bin 806 olduğu ifade edildi.

    1. 22.11.2018 10:28
    2. Güncelleme: 22.11.2018 11:14
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