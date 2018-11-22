Trabzonspor taraftarı localara akın etti!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    taraftarı localara akın etti!

    Trabzonspor taraftarı localara akın etti!

    - derbisine gösterilen yoğun ilgi yönetimi şaşırttı.

    Satışa çıkan biletler kapış kapış giderken, rakip taraftarın gelmemesi nedeniyle dün 2 bin bilet daha satışa sunuldu, ancak bu sayı da çok kısa sürede bitti. Yöneticiler, akrabaları ve yakın çevrelerinden gelen bilet taleplerini de olumsuz cevaplamak zorunda kalıyor. Bilet bulamayan taraftarlar ise kiralamaya çıkan localara hücum etti. Toplamda 25 adet loca derbi için kiralanırken, bordo-mavili kulüp 10 bin ile 3 bin TL arasında değişen kiralama bedelleriyle ekstra gelir elde etti.

    1. 22.11.2018
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