Trabzonspor taraftarı localara akın etti!
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine gösterilen yoğun ilgi yönetimi şaşırttı.
Satışa çıkan biletler kapış kapış giderken, rakip taraftarın gelmemesi nedeniyle dün 2 bin bilet daha satışa sunuldu, ancak bu sayı da çok kısa sürede bitti. Yöneticiler, akrabaları ve yakın çevrelerinden gelen bilet taleplerini de olumsuz cevaplamak zorunda kalıyor. Bilet bulamayan taraftarlar ise kiralamaya çıkan localara hücum etti. Toplamda 25 adet loca derbi için kiralanırken, bordo-mavili kulüp 10 bin ile 3 bin TL arasında değişen kiralama bedelleriyle ekstra gelir elde etti.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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