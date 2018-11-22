Trabzonspor iddialı!
Futbol şube sorumlusu Şahin: "Büyük maçlarda büyük oynarız, kimse panik yapmasın. Fener’i mağlup edip gerçek gücümüzü göstereceğiz."
HIZ VE TAKTİK ÇALIŞTILAR
Fırtına, derbiye hazırlanıyor. Karaman yönetimindeki idmanda topa sahip olma oyunları oynandı, sürat ve taktik çalışma yapıldı.
TABLO HEDiYE ETTi
Trabzonlu ressamlardan Ekrem Kutlu, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ile birlikte Trabzonspor'a ziyarette bulunarak yağlı boya eserlerinden birini hediye etti. Tablonun sergilenmek üzere A takımın restoranındaki yerini aldığı belirtildi
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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