Trabzonspor iddialı!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    iddialı!

    Trabzonspor iddialı!

    Futbol şube sorumlusu Şahin: "Büyük maçlarda büyük oynarız, kimse panik yapmasın. Fener’i mağlup edip gerçek gücümüzü göstereceğiz."

    Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, 4-0 kazandıkları derbisinin ardından taraftarların büyük bir yanılgı içine düştüğünü belirterek, "Trabzonspor bu yıl birinci olur, beşinci olur. Bu sıkıntılara katlanmamız gerekiyordu. Büyük maçlarda büyük oynarız, kimse paniğe kapılmasın, taraftarlarımızın tüm desteğini takımımıza verecektir ve sonunda gülen Trabzonspor olacaktır. 'yi yenerek gerçek gücümüzü göstereceğiz" diye konuştu.

    HIZ VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

    Fırtına, derbiye hazırlanıyor. yönetimindeki idmanda topa sahip olma oyunları oynandı, sürat ve taktik çalışma yapıldı.

    TABLO HEDiYE ETTi

    Trabzonlu ressamlardan Ekrem Kutlu, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ile birlikte Trabzonspor'a ziyarette bulunarak yağlı boya eserlerinden birini hediye etti. Tablonun sergilenmek üzere A takımın restoranındaki yerini aldığı belirtildi
    1. 22.11.2018
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