Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Trabzonspor 'yi gözüne kestirdi!

    Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!

    Trabzonsporlu yönetici Sağıroğlu, sarı kanarya’yı gözüne kestirdi; “Sahada dik oynayan bir takım olacak. İyi bir kadromuz var. galibiyeti sürpriz değil normal bir sonuç olur.”

    Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, galibiyetinin sürpriz değil, normal bir sonuç olacağını söyledi. İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Sağıroğlu, "Biz, ligde puan kaybettiğimiz maçlarda da iyi oynadık. Fenerbahçe galibiyeti sürpriz değil, normal bir sonuç olur" dedi. Sağıroğlu, Fenerbahçe karşısında son 18 maçtır kazanamamalarının baskı oluşturmayacağını ifade ederek, "Bizim asıl yapmamız gereken, büyük fotoğrafa bakıldığında kulübü genel hatlarıyla iyi bir yere getirebilmek. Kazanmamız halinde moral, güven getirir ve yapmak istediklerimiz için de iyi bir ortam sağlar" ifadesini kullandı.

    3 PUANI BiZ ALACAĞIZ

    Sağıroğlu, bordo- mavili taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesinin de doğal olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Trabzonspor-Fenerbahçe maçı her zaman ilgi görür. Rekabetin, sahadaki futbolun güzel, sonuçların Trabzon'un lehine olduğu bir 90 dakika olmasını temenni ediyoruz. Taraftarlarımız da sağduyulu şekilde destek verecektir. Onlar tribünde centilmence ve coşkuyla takımlarına destek versinler, takımları da sahada görevini yapacaktır. Fenerbahçe maçında da sahada dik oynayan bir takım olacaktır. Derbide 3 puan alacağımıza yürekten inanıyoruz."


    GALİBİYET FORMÜLÜ

    Birçok eski futbolcu, ilk kez Fenerbahçe karşısına çıkacak takım arkadaşlarını, "Bu maç çok farklı, kazanırsak omuzlarda taşınırız" diyerek motive ediyor. Yeni oyuncular ise eski derbi videolarını izleyerek havaya giriyor. Teknik direktör da 24 saat derbi ile yaşıyor. Özellikle ileride Rodallega'nın daha çok topla buluşmasını sağlamak isteyen 52 yaşındaki hocanın, takıma "Bu işin anahtarı prestir. Herkes pres yapacak. Topu kaptıran anında basacak. Savunma ileriden başlar. Daha da önemlisi Fenerbahçe'nin etkili ayaklarına adım attırmayacağız. Pas yapamasınlar. Biz de hızlı şekilde topu Rodallega ile buluşturursak sonuç alarız" dedi.

    1. 22.11.2018
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