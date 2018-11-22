Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe galibiyetinin sürpriz değil, normal bir sonuç olacağını söyledi. İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Sağıroğlu, "Biz, ligde puan kaybettiğimiz maçlarda da iyi oynadık. Fenerbahçe galibiyeti sürpriz değil, normal bir sonuç olur" dedi. Sağıroğlu, Fenerbahçe karşısında son 18 maçtır kazanamamalarının baskı oluşturmayacağını ifade ederek, "Bizim asıl yapmamız gereken, büyük fotoğrafa bakıldığında kulübü genel hatlarıyla iyi bir yere getirebilmek. Kazanmamız halinde moral, güven getirir ve yapmak istediklerimiz için de iyi bir ortam sağlar" ifadesini kullandı.



3 PUANI BiZ ALACAĞIZ



Sağıroğlu, bordo- mavili taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesinin de doğal olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Trabzonspor-Fenerbahçe maçı her zaman ilgi görür. Rekabetin, sahadaki futbolun güzel, sonuçların Trabzon'un lehine olduğu bir 90 dakika olmasını temenni ediyoruz. Taraftarlarımız da sağduyulu şekilde destek verecektir. Onlar tribünde centilmence ve coşkuyla takımlarına destek versinler, takımları da sahada görevini yapacaktır. Fenerbahçe maçında da sahada dik oynayan bir takım olacaktır. Derbide 3 puan alacağımıza yürekten inanıyoruz."



GALİBİYET FORMÜLÜ



Birçok eski futbolcu, ilk kez Fenerbahçe karşısına çıkacak takım arkadaşlarını, "Bu maç çok farklı, kazanırsak omuzlarda taşınırız" diyerek motive ediyor. Yeni oyuncular ise eski derbi videolarını izleyerek havaya giriyor. Teknik direktör Ünal Karaman da 24 saat derbi ile yaşıyor. Özellikle ileride Rodallega'nın daha çok topla buluşmasını sağlamak isteyen 52 yaşındaki hocanın, takıma "Bu işin anahtarı prestir. Herkes pres yapacak. Topu kaptıran anında basacak. Savunma ileriden başlar. Daha da önemlisi Fenerbahçe'nin etkili ayaklarına adım attırmayacağız. Pas yapamasınlar. Biz de hızlı şekilde topu Rodallega ile buluşturursak sonuç alarız" dedi.