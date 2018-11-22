Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 25 Kasım Pazar günü Medical Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin tükendiği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 25 Kasım Pazar günü Medical Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin tükendiği bildirildi.
Trabzonspor Kulübünün taraftar, stadyum, amatör branşlar ve personel sorumlusu Özer Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biletlerin tamamının satıldığını söyledi.
Bayraktar, Fenerbahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince karşılaşmada yer almayacağını belirterek, "Misafir takım tribünü biletleri de Futbol Federasyonundan aldığımız izinle dün taraftarlarımıza satışa çıkarıldı. Buradaki 2 bin 40 bilet de tükendi." dedi.
Seyirci kapasitesi 41 bin 461 olan statta, güvenlik nedeniyle ayrılan yerlerin dışında kombine kartlarla birlikte 39 bin dolayında taraftarın olmasının beklendiğini belirten Bayraktar, "Taraftarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah sahadan onları mutlu edecek bir sonuçla ayrılacağız." diye konuştu.
Bayraktar, boş locaların da Fenerbahçe maçına gelen yoğun talep nedeniyle kiralanmaya başlandığını sözlerine ekledi.
- 22.11.2018 12:29
- Güncelleme: 22.11.2018 14:42
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ZTK kura çekimi 23 Kasım'da
Toplam 1
Yorum
EMRE GÜZEL BİR KURA OLSUN
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Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
taraftar Bence Konyaspor bu maça gitmemeli.Maçın hakemi daha önce gs de basketbol oynamış Hüseyin Göçek. Vatandaslar herşeyi biliyor
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Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Toplam 1
Yorum
serhat GENÇ Başın sağolsun Gökhan kardeşim, allah sabırla versin
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