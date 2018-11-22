Necmi Perekli'den derbi yorumu!
Fotomaç Gazetesi yazarı Necmi Perekli, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç her iki takım için de kritik. Zira bordo-mavililer, zor günlerden geçiyor ve kazanıp bir nebze olsun taraftarına şirin gözükmek istiyor. Yönetiminden teknik ekibine herkes bu durumun farkında. Fenerbahçe ise puan cetvelindeki hassas durumu yüzünden kazanıp yükselişe geçmek istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbiye gelmesi de bu kritik durumu teyit ederken, iki kulüp arasındaki soğukluğun da giderilmesini sağlayacaktır.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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