Necmi Perekli'den derbi yorumu!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'den derbi yorumu!

    Necmi Perekli'den derbi yorumu!

    Fotomaç Gazetesi yazarı , - maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

    'un ile oynayacağı maç her iki takım için de kritik. Zira bordo-mavililer, zor günlerden geçiyor ve kazanıp bir nebze olsun taraftarına şirin gözükmek istiyor. Yönetiminden teknik ekibine herkes bu durumun farkında. Fenerbahçe ise puan cetvelindeki hassas durumu yüzünden kazanıp yükselişe geçmek istiyor. Fenerbahçe Başkanı 'un derbiye gelmesi de bu kritik durumu teyit ederken, iki kulüp arasındaki soğukluğun da giderilmesini sağlayacaktır.

    1. 22.11.2018
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