Kucka'nın sakatlığı plan bozdu
Sakatlanan Kucka moralleri bozdu. Yıllık 2.2 milyon euro’luk (13.4 milyon TL) maliyeti olan ve performansı da yetersiz bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu devre arasında satmak isteyen yönetimin planları bozuldu.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
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trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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