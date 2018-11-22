Kucka'nın sakatlığı plan bozdu
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'nın sakatlığı plan bozdu

    <a href="/index/kucka?id=07176e27-aabf-4ce9-8525-bfc22d86a65a" class="" rel="tag">Kucka</a>'nın sakatlığı plan bozdu

    Sakatlanan moralleri bozdu. Yıllık 2.2 milyon euro’luk (13.4 milyon TL) maliyeti olan ve performansı da yetersiz bulunan 31 yaşındaki futbolcuyu devre arasında satmak isteyen yönetimin planları bozuldu.

    Slovak futbolcu devre arasına kadar oynatılıp vitrine çıkarılacaktı.
    1. 22.11.2018
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