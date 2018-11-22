İki futbolcu ABD yolcusu
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HEPSİ
    22 Kasım 2018, Perşembe
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    İki futbolcu ABD yolcusu

    İki futbolcu ABD yolcusu

    U 17 , 28 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Amerika’da ’na katılacak.

    U 17 , 28 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında Amerika'da 'na katılacak.
    1. 22.11.2018
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