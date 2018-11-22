Hosseini korkuttu
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    korkuttu

    <a href="/index/hosseini?id=7a46a36c-7b09-41a8-ade6-a55b94052986" class="" rel="tag">Hosseini</a> korkuttu

    ekibinin İranlı oyuncusu , milli takımda hafif bir sakatlık yaşadı.

    Bordo-mavililer, genç stoperin Fener derbisine oynamasına engel bir durumun kendilerine bildirilmediğini söyledi. Sakatlığını yeni atlatan Mustafa ve dışında stoperde sadece Toure ile Hüseyin var.
    1. 22.11.2018
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