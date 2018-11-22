Hosseini korkuttu
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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