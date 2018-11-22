Ağaoğlu aday oldu
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Ağaoğlu aday oldu

    Ağaoğlu aday oldu

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

    'da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde 'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.

    1. 22.11.2018
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