Trabzonspor'dan suç duyurusu!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'dan suç duyurusu!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan suç duyurusu!

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, karaborsada bilet satıldığı yönünde mesajlar aldığını, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

    Ağaoğlu, "Biz taraftar maça gelsin diye bilet fiyatlarını minimumda tutarken, bunu fırsat bilip üzerinden para kazanmaya çalışanlar olması akıl alır gibi değil" diye konuştu.

    1. 21.11.2018
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