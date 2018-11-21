Trabzonspor'dan suç duyurusu!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, karaborsada bilet satıldığı yönünde mesajlar aldığını, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Ağaoğlu, "Biz taraftar maça gelsin diye bilet fiyatlarını minimumda tutarken, bunu fırsat bilip üzerinden para kazanmaya çalışanlar olması akıl alır gibi değil" diye konuştu.
- 21.11.2018
-
Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
-
Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
-
Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Trabzonspor'dan suç duyurusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.