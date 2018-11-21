Resmi siteden, "Milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği bilgisi verilmiştir. Hafta sonu Trabzon'a gelecek oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır" denildi.