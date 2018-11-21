Trabzonspor'a Kucka şoku!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'a Kucka şoku!

    Trabzonspor'a Kucka şoku!

    Karadeniz ekibinde Kucka şoku yaşanıyor. Slovakya Milli Takımı’nda sakatlanan Juraj Kucka’nın 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği duyuruldu.

    Resmi siteden, "Milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği bilgisi verilmiştir. Hafta sonu Trabzon'a gelecek oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

    1. 21.11.2018
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