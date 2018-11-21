Trabzonspor, karaborsa biletler için hukuki süreç başlattı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    , karaborsa biletler için hukuki süreç başlattı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, karaborsa biletler için hukuki süreç başlattı

    Kulübü, 'de oynanan maçlarda satışa sunulan biletlerin karaborsa olarak satılmasına yönelik hukuki süreç başlattığını bildirdi.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla satışa sunanların tespiti için çalışmalara başlandığı belirtilerek, "Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Mücadele biriminin, kulübümüzün hukuk birimi ve Passolig ile eş güdümlü yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla üçüncü kişilere satan kişilerin tespitine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, bu kişiler hakkında usulsüz yollardan haksız kazanç elde etme ve vergi kaçakçılığından da suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.

    1. 21.11.2018 15:24
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:30
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