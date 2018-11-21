Trabzonspor, karaborsa biletler için hukuki süreç başlattı
Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda satışa sunulan biletlerin karaborsa olarak satılmasına yönelik hukuki süreç başlattığını bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla satışa sunanların tespiti için çalışmalara başlandığı belirtilerek, "Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Mali Suçlarla Mücadele biriminin, kulübümüzün hukuk birimi ve Passolig ile eş güdümlü yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla üçüncü kişilere satan kişilerin tespitine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu kişiler hakkında usulsüz yollardan haksız kazanç elde etme ve vergi kaçakçılığından da suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.
- 21.11.2018 15:24
- Güncelleme: 21.11.2018 15:30
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Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
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Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
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